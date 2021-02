PSG : Pochettino accueille deux bonnes nouvelles avant le choc face au Barça

Si le PSG n'a pas franchement rassuré samedi à l'occasion de la réception de l'OGC Nice (victoire 2-1), Mauricio Pochettino a néanmoins accueilli quelques bonnes nouvelles à trois jours du choc de Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone.

Kean performant, Verratti remis

Auteur d'un bon match et du but de la victoire, Moise Kean a sans doute gagné sa place dans le onze face aux Catalans. Par ailleurs, et comme le rapporte Le Parisien, l'Argentin devrait pouvoir récupérer Marco Verratti dans l'entrejeu à défaut de pouvoir compter sur Neymar Jr, blessé en milieu de semaine face à Caen et forfait pour la double confrontation de l'année face au Barça. « Sa présence en Catalogne dessine l’espoir d’un PSG encore compétitif, avec le retour de Keylor Navas, qui a traversé l’après-midi sans problème si ce n’est le but de Rony Lopes ».

Le onze probable face au Barça

Lundi matin, le PSG devrait organiser une ultime séance tactique au centre Ooredoo avant de s'envoler pour le Camp Nou. D'après le quotidien francilien, on se dirige vers le onze suivant : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Gueye – Kean, Verratti, Mbappé – Icardi.