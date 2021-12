Lorient - PSG : Pochettino allume ses joueurs mais ne veut pas accabler Sergio Ramos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le Paris Saint-Germain a terminé ce mercredi l'année 2021 par un match nul à Lorient (1-1), pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, qui n'a guère apprécié la première période de son équipe, n'a pas épargné ses joueurs et s'est exprimé sur l'expulsion de Sergio Ramos.

"On a bien démarré avec l'occasion de Mauro Icardi et, ensuite, on n'a pas eu les bons placements et chaque fois qu'on perdait le ballon, on permettait à Lorient d'avoir des transitions rapides. On n'a pas fait une bonne première période. Sergio Ramos entre en seconde période, car on voulait construire avec trois défenseurs centraux et avoir plus de percussion sur les côtés. On a été mieux en seconde période, on a eu plus d'occasions et on aurait pu marquer davantage. L'expulsion de Sergio Ramos ? Ça peut arriver à n'importe quel joueur. Les résultats sont conformes, pour l'instant. Mais on peut encore faire mieux. C'est important, maintenant, de profiter de la famille, dans ces moments difficiles."

Le partage des points au Moustoir, avec une égalisation dans les derniers instants, signée @MauroIcardi.#FCLPSG pic.twitter.com/tgbqcD3Kci — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 22, 2021