PSG : Pochettino annonce une mauvaise nouvelle au FC Barcelone... et au FC Nantes !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Mauricio Pochettino est arrivé très détendu en conférence de presse et a dit d’emblée qu’il ne fallait surtout pas lui parler de la remontada de mars 2017 face à ce même FC Barcelone. « Le passé ne compte pas, a-t-il affirmé. Notre expérience a commencé en janvier. Ce qu’il s’est passé la dernière fois est loin. On veut gagner demain, ce sera notre approche pour demain. « Il y a 90 minutes à jouer. Tout peut arriver et il faut être régulier. C’est pour ça qu’il faut être concentré comme si on était à 0/0. C'est essentiel la manière dont les deux équipes vont débuter le match. On veut se qualifier, mais se qualifier en gagnant. On sait qu'en face il y a une grande équipe, des grands joueurs, un grand coach... Il faudra être aussi, voire plus performant qu'au match aller. »

Pas de rechute pour Neymar, juste une précaution

Pour ce faire, le coach du PSG a salué la décision collégiale de la mise au vert depuis mardi soir. « On a tous pris ensemble cette décision, a-t-il poursuivi. C'est pour nous le besoin du moment, c'est ce qu'on a senti. Le plus important dans le foot, c'est bien comprendre quels sont les besoins de l'équipe. D'être ensemble et de préparer le match. »

Au sujet du forfait de Neymar, touché aux adducteurs, Pochettino a été clair : « Ce n'est pas une décision, c'est un état de fait, son état de forme qui ne lui permet pas d'être dans les meilleures conditions. Il a beaucoup travaillé, pour être là, mais aussi pour revenir en forme pour l'équipe. On est assez triste mais nous espérons le revoir très rapidement sur le terrain pour aider l'équipe. Il lui manque quelques jours. »

Pochettino félicite Laporta

Selon ces indications, Neymar n’a pas connu de rechute, il s’agit juste d’une précaution du staff médical du PSG pour la suite de la saison. L’attaquant brésilien pourrait donc être disponible pour recevoir le FC Nantes dimanche en clôture de la 29e journée de L1 (21h). Enfin, l’entraîneur du PSG a félicité Joan Laporta pour son élection à la présidence du FC Barcelone puis évoqué le cas Alessandro Florenzi.

« Je tiens à féliciter Laporta, avec qui j’ai une bonne relation. Mais on doit être concentré sur le match avant tout, a-t-il enchaîné. Florenzi ? Il est dans la liste, je n'ai pas encore décidé du onze de départ, je prendrai ma décision demain. Je suis content de son état de forme, il s'est bien entraîné. »