PSG : Pochettino déplore une pluie d'absents avant le LOSC et le Real

En préambule de la conférence de presse, un point médical a été divulgué par le PSG. On a ainsi appris que Sergio Ramos ne reprendrait la course qu’en milieu de semaine prochaine ! En attendant, le défenseur central espagnol travaille en salle. Sa présence face au Real Madrid le mardi 15 février semble de plus en plus compromise. Pour Neymar, le ciel est plus dégagé.

L’attaquant brésilien a bénéficié d’un complément thérapeutique ce samedi, pour lequel il restera travailler en salle pendant 48h avant de reprendre son protocole de reprise partielle avec le groupe. De son côté, Keylor Navas est resté en salle aujourd’hui pour un entraînement individuel à la suite de son retour de sélection.

Georginio Wijnaldum, lui, rejoindra le groupe la semaine prochaine après validation du département médical et performance. Enfin, Mauro Icardi est forfait pour le déplacement dominical à Lille. L’attaquant argentin est resté en soins pour une douleur au pied gauche. Un nouveau point sera fait en début de semaine.

Rendez-vous à 13h pour suivre la conférence de presse de Mauricio Pochettino en direct sur https://t.co/1DL7waZXZY 🗣️🎙️#LOSCPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 5, 2022