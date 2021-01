PSG : Pochettino envoie déjà trois messages à Neymar et Mbappé

Voilà près de dix jours maintenant qu'une arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG pour remplacer Thomas Tuchel semblait acquise. Il ne manquait qu'une officialisation qui est tombée ce samedi. Sur le site officiel du club, Pochettino a confié sa joie de retrouver un club où il a évolué comme joueur entre 2001 et 2003. « Je suis extrêmement heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Je remercie les dirigeants du Club de la confiance qu’ils m’accordent. Comme vous le savez, ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur. J’en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l’atmosphère unique du Parc des Princes. »

Mauricio Pochettino, devenu depuis un entraîneur référence, arrive sur le banc du PSG avec de grandes ambitions. Et déjà quelques messages à faire passer. D'abord, le nouveau parisien a tenu à cajoler les stars du vestiaire comme Kylian Mbappé ou Neymar. « Je reviens aujourd’hui au Club avec beaucoup d’ambitions et d’humilité, tout en étant également très impatient de travailler avec des joueurs qui figurent parmi les plus talentueux du monde. »

Pochettino veut donner du sens au jeu parisien

Mais outre cette démonstration d'affection, Pochettino glisse deux autres indices sur ses premières envies. Celle d'afficher un meilleur bilan dans toutes les compétitions tout d'abord. Mais également celle de donner une patte plus caractéristique au jeu parisien, reproche souvent formulé à Thomas Tuchel. « Cette équipe a un potentiel fantastique et je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions. Nous ferons aussi le maximum pour donner à notre équipe cette identité de jeu combative et offensive qu’ont toujours aimée les supporters parisiens », a conclu Pochettino.

Nasser Al-Khelaïfi, de son côté, met avant tout en avant la satisfaction de voir un ancien nom du club revenir s'installer sur le banc de touche. « Nous sommes très heureux de confier la direction de notre équipe professionnelle à Mauricio Pochettino. Je suis fier de voir notre ancien capitaine revenir au Paris Saint-Germain, car le Club est toujours resté sa maison. Le retour de Mauricio Pochettino s’inscrit parfaitement avec nos ambitions et marquera un autre chapitre pour le club qui, je suis sûr, ne manquera pas de ravir nos supporters. Avec cette nomination de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain s’engage à poursuivre son fort développement dans les années futures. »