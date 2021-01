Ce vendredi matin, la presse espagnole a fait ses gros titres avec Mauricio Pochettino et son fameux « rêve d'entraîner le Real Madrid ». Une sortie qui a fait tousser du côté du PSG et pousser l'Argentin à une grosse mise au point.

Ce vendredi, dans le cadre d'une interview enregistrée pour l'émission « Top of the Foot » et qui sera diffusé lundi soir, l'ancien coach de Tottenham a fait une mise au point sur ses propos. Un extrait que RMC Sport a diffusé assez rapidement à la veille du passage de Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Pochettino agacé par sa sortie montée en épingle

« La phrase a été sortie de son contexte. C'est important de corriger. Nous parlions de moi en France, nous parlions quand j'étais joueur et j'explique que Camacho a été un coach qui m'a beaucoup influencé. Il m'a transmis sa culture du Real Madrid car c'est une légende du Real. Et qu'il m'a donné le goût de jouer un jour au Real. Ensuite, j'ai dit que quand j'ai commencé comme coach de l'Espanyol de Barcelone, c'était mon rêve d'entraîner un jour le Real, mais aussi la sélection argentine », a-t-il contextualité.

S'il confirme les mots, l'Argentin n'a pas aimé leur utilisation : « Oui, j'ai dit que c'était un rêve d'entraîner le Real Madrid. Mais en faire un grand titre, c'est différent. Cela a un gros impact. Il faut écouter la réponse et la question. C'est pourquoi je préfère une interview comme celle-ci car dans les journaux, les titres ne correspondent pas toujours et cela peut avoir un impact négatif ». Mauricio Pochettino a aussi dit que c'était « un rêve » d'entraîner le PSG...