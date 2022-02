PSG : Pochettino, le camouflet de trop pour l’émir du Qatar ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Rien de mieux que de se mesurer au champion en titre pour jauger son propre niveau. C’est sans doute ce que doivent se dire actuellement les dirigeants du PSG à l’heure d’affronter le LOSC en clôture de la 23e journée de L1 (20h45)... dans un contexte difficile.

Chaque semaine qui passe, Mauricio Pochettino est de plus en plus chahuté pour son incapacité à donner un visage séduisant à son équipe. La pression monte et cette soirée chez le champion sortant doit servir de tremplin pour arriver face au Real Madrid.

L’élimination en Coupe mal digérée à Doha

Selon L’Équipe, l’élimination en Coupe de France lundi à domicile face à l’OGC Nice n’a pas été digérée au sommet du PSG : ni par Nasser Al-Khelaïfi, ni à Doha, où on estime, qu’avec un tel effectif, le minimum serait de régner sur les épreuves nationales.

« De l’agacement au coup de sang, il n’y a parfois qu’un saut avec cet actionnaire si particulier, capable de licencier Laurent Blanc moins de deux mois après l’avoir prolongé, laisse entendre le quotidien sportif. Pour l’heure, il n’est pas question de le franchir avec Pochettino, choix de Doha et d’Al-Khelaïfi. »

