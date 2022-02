PSG : Pochettino, Mbappé... l'opération Messi est lancée avant le Real Madrid

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

S'il essuie beaucoup de critiques à l'extérieur du fait de son rendement jugé insuffisant pour un septuple Ballon d'Or, Lionel Messi fait l'objet de beaucoup de soutien et d'amour au PSG. Double passeur décisif hier face à l'ASSE (3-1), la Pulga s'est hissée seule à la tête du classement des passeurs de Ligue 1 (10) et du côté de Paris, on veut appuyer sur le positif avec l'Argentin. Au niveau de la communication vers l'extérieur, c'est d'ailleurs ce qui est ressorti dans les médias ce matin.

Mbappé et Pochettino ont eu un mot pour Messi

Bien qu'il ne s'exprime quasiment qu'en espagnol depuis son arrivée, Mauricio Pochettino a fait l'effort hier sur Canal+ pour faire l'éloge en français dans le texte de Messi : « Messi, c’est incroyable, c’est magnifique. Aujourd’hui, il lui manque seulement le but. Il a très bien joué ».

Même son de cloche plus tard face aux micros pour la star de la soirée Kylian Mbappé, qui a salué les deux offrandes de l'ancien Barcelonais : « C'est un grand joueur, je suis content aussi pour lui, il s'adapte à une nouvelle vie, un nouveau club. Même quand tu gagnes sept Ballons d'Or, tu dois d'adapter aussi, il est de mieux en mieux. Je l'ai toujours dit : si on a un grand Messi, c'est mieux. C'est facile de jouer avec lui, j'ai toujours voulu jouer avec des grands joueurs, on s'éclate, je prends du plaisir et j'apprends ».

Le club met à l'honneur son nouveau « super passeur »

Au niveau du club, on a aussi appuyé sur la bonne phase de Léo Messi, auteur de six passes décisives en cinq rencontres sur 2022. Après son penalty raté face au Real Madrid, l'Argentin a visiblement besoin de ces marques de soutien...

6⃣ passes décisives en 5⃣ rencontres pour Leo Messi en 2022 !#PSGASSE pic.twitter.com/CDVnMkyC4H — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 27, 2022