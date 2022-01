PSG : le vestiaire parisien ne comprend plus Pochettino

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Arrivé en janvier 2020 sur le banc du Paris Saint-Germain pour succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino peine à imposer sa patte et son style sur une équipe aux prestations trop irrégulières.

Et selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, les méthodes et la gestion du technicien argentin ne seraient pas comprises par la plupart des joueurs parisiens. Son approche des matchs et sa philosophie peineraient à convaincre le vestiaire du PSG, qui serait inquiet à quelques semaines de la double confrontation face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions (15 février - 9 mars).

À quelques encablures du match face au Réal, l’inquiétude grandit au sein du vestiaire parisien. En cause, les méthodes et la gestion de #Pochettino, incomprises par la plupart des joueurs. Son approche des matches et sa philosophie peinent à convaincre 👇 https://t.co/fHrpQ1gE1i — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) January 11, 2022