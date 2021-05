PSG : Pochettino ne confirme pas la présence de Neymar et Kimpembe contre Monaco !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le point suspendus

« On ne sait toujours pas si on pourra compter sur Neymar et Kimpembe, on saura dans les prochaines heures. Même sans Neymar et Kimpembe, ça n'affectera pas la façon dont on prépare le match. Il y a aucune influence. Comme l'a dit Marquinhos, l'important c'est de gagner cette finale ».

Le point santé

« Draxler souffre d'une gêne à la cuisse, on va voir s'il peut s'entraîner, Abdou (Diallo) et Gana (Gueye) avaient une gastro, ils se sont entraînés à part, on verra comment ils sont aujourd'hui ».

Sur la finale contre Monaco

« C'est une équipe solide avec de la qualité mais une finale amène forcément un supplément de motivation. Le groupe est dans un bon état d'esprit ».