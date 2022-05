PSG : Pochettino promet un Messi transformé la saison prochaine !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Interrogé par Europe 1 sur la saison mitigée de Lionel Messi et ses quatre petits buts en Ligue 1, Mauricio Pochettino s'est enflammé quand on a commencé à parler du septuple Ballon d'Or comme d'un flop à Paris.

« On ne peut pas parler de Messi de cette façon. C'est comme quand je parle de Maradona. Je ne parle pas d'un joueur normal. Messi est au même niveau que Diego Maradona. Il est clair que le passage de Barcelone au Paris Saint-Germain a été un changement dans lequel un processus d'adaptation est nécessaire. Certaines circonstances ne lui ont pas permis de sentir aussi à l'aise qu'à Barcelone où il avait passé 20 ans et où il avait été le porte-drapeau du club. Juger Messi de cette manière est injuste. Je n'ai aucun doute sur sa qualité. Messi a suffisamment de talent pour faire ce qu'il a à faire. Il va le faire. La saison prochaine sera une saison complètement différente pour lui. Ce fut une année d'apprentissage, et pas seulement au niveau professionnel en venant au PSG, une nouvelle ligue, de nouveaux coéquipiers mais aussi au niveau familial. Il faut en tenir compte. C'est un bouleversement important qui peut affecter un joueur »