PSG : Pochettino reçoit la pire nouvelle possible avant City

Manchester City a fait le plein de confiance avant de défier le PSG. Les hommes de Josep Guardiola ont remporté hier la Coupe de la Ligue anglaise devant Tottenham et ont même pu compter sur un Kevin De Bruyne de gala.

Pleinement remis de sa blessure à la cheville contractée une semaine plus tôt face à Chelsea, le meneur des Citizens était même titulaire au coup d’envoi. Mieux, City s’est imposé grâce à un but tardif de la tête d’Aymeric Laporte (82e), lâché par Moussa Sissoko à la réception d’un coup franc de... De Bruyne. À 21 tirs à 2, mais seulement 4 tirs cadrés à 1, les Citizens étaient très au-dessus des Spurs.

« Kevin… C’est comme un couteau »

« On n’a peut-être pas un joueur capable de gagner un match à lui seul, comme Messi, Ronaldo, Mbappé ou Neymar, assure le coach catalan au micro de Canal+. Mais le niveau moyen de mes joueurs est tellement haut qu’aucun remplacement ne déséquilibre l’équipe. Quand on me demande de parler des joueurs, de leurs qualités, je réponds toujours la même chose: vous n’avez qu’à regarder. Allumez votre télé et profitez. Kevin… C’est comme un couteau, dit l’Espagnol. Quand il décide d’y aller, il voit les passes et le jeu. »