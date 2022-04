PSG : Pochettino reçoit un petit miracle mais déplore une pluie d’absents avant Lorient

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’infirmerie du PSG n’en finit plus de se remplir : Marco Verratti - Abdou Diallo - Keylor Navas - Julian Draxler - Ander Herrera - Juan Bernat et Layvin Kurzawa la squattent tous à l’heure actuelle. La bonne nouvelle vient de Sergio Ramos, non mentionné par le communiqué médical et donc apte pour la réception du FC Lorient dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (20h45).

Qu’attendre donc de ce match du côté parisien ? Intégrer des jeunes pour bousculer les titulaires suite à la défaite à Monaco ? « On a pas fait un bon match à Monaco, a analysé Mauricio Pochettino en conférence de presse. Depuis le retour des joueurs, on a voulu équilibrer le groupe au niveau physique suite aux matchs internationaux. Certains ont joué des matches décisifs... »

Invité à analyser les prestations des internationaux, le coach du PSG a envoyé une petite pique à ses joueurs. « Les joueurs décisifs en sélection ? C'est bien, mais il va falloir le reproduire ici maintenant, a-t-il glissé malicieusement. Ça va être un match difficile contre Lorient, mais si on joue à notre niveau, on sera proche de la victoire. »

Suivez la conférence de presse de Mauricio Pochettino en direct sur https://t.co/1DL7waZXZY à 13h ! 🗣️🎙️#PSGFCL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2022

Pour résumer L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse à la veille de recevoir le FC Lorient pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 (20h45). Le technicien argentin a donné des nouvelles de son groupe.

Bastien Aubert

Rédacteur