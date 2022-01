PSG : Pochettino reçoit enfin des bonnes nouvelles pour Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le retour de Lionel Messi (34 ans) dans la capitale se précise. Positif au Covid-19 en Argentine, le milieu offensif du PSG a achevé le protocole de sept jours d’isolement qu’il devait respecter et il n’attendait plus qu’un test PCR négatif pour embarquer à destination de la France. C'est le cas depuis ce mercredi matin ! Déjà forfait à Vannes (4-0), Messi a pris un jet en direction de Paris dans la matinée et pourrait donc être présent contre l’OL, dimanche (20h45). Cela dépendra toutefois de son état de forme.

« Le Parisien a bien eu quelques symptômes qui l’ont empêché de suivre correctement le programme de maintien en forme établi par le staff de Mauricio Pochettino, peut-on lire dans le quotidien sportif. L’entraîneur argentin du PSG, qui n’avait pas eu de nouvelles de son compatriote lundi soir, n’entend pas le relancer dans le bain de la compétition sans un minimum de précautions. »

Une autre mauvaise nouvelle pourrait tomber rapidement pour le PSG avec Messi : il devrait retourner sur le continent sud-américain à la fin du mois pour affronter le Chili (le 27, à Santiago) avant de recevoir la Colombie (le 1er février) dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. L’Argentine ayant déjà validé son billet pour le Qatar, le PSG a toutefois le droit d’espérer une exemption.

Imágenes exclusivas | Poco antes de la medianoche, Lionel Messi emprendió su regreso a Francia junto a su familia tras dar negativo en los test PCR.



📸Marcelo Manera | El Litoral#messi #covid #argentina #paris #futbol #ellitoral pic.twitter.com/uZmMZRWc96 — El Litoral (@ellitoral) January 5, 2022