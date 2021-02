PSG : Pochettino reprend espoir pour Neymar contre le FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Mauricio Pochettino travaille pour faire sans Neymar mardi à Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h). Selon L’Équipe, Marco Verratti devrait le remplacer à la pointe haute d’un 4-3-3 où Kylian Mbappé occuperait l’aile gauche et où Pablo Sarabia serait son pendant à droite. Le « Petit Hibou » a déjà occupé ce poste avec plus ou moins de réussite cette saison. Idrissa Gueye et Leandro Paredes prendraient alors place dans l’entrejeu.

En pointe, Mauro Icardi aurait les faveurs du coach du PSG au Camp Nou si évidemment aucune blessure n’est à déplorer ce week-end contre l’OGC Nice en L1. Il sera ensuite question de plancher sur le match retour au Parc des Princes le 10 mars prochain. Et là, le coach du PSG ne cache pas qu’il reste optimiste à l’idée de pouvoir compter sur son prodige brésilien.

Pochettino confiant pour Neymar au retour ?

« C'est dommage. Il était très excité de jouer face au Barça. Il aime vraiment Barcelone. Il est très triste. Mais pour le retour, il y a toujours espoir que la blessure évoluera favorablement, a déclaré Pochettino sur la RAC1. J'espère qu'il sera de retour. » Si un doute subsiste encore pour Neymar, Angel Di Maria devrait bien être de retour au Parc dans les rangs du PSG.