PSG : Pochettino rétablit la vérité sur Ramos et annonce qu'il a le soutien de ses joueurs

La concurrence Navas - Donnarumma

"La situation est différente aux situations connues par le passé. Il faut y faire face. La façon dont nous gérons cette situation est la meilleure selon nous. On a deux très bons gardiens."

Le forfait de Sergio Ramos

"C'était la première fois après Saint-Etienne qu'il s'entraine avec le groupe, on va voir comment ça évolue. C'était prévu, planifié."

Le match aller face à Bruges

"On avait bien débuté, c'était une équipe de qualité, combative. Elle a été difficile à battre dans ce groupe. Ce sera un match qui arrive bien pour s'améliorer."

Le style de son jeu de son équipe

"Celui qui n'a pas vu jouer le PSG est un extraterrestre. Tout le monde a une opinion sur le PSG, en bien ou en mal. Vous avez le vôtre."

La présence de Verratti

"Il est disponible. Il n'y a pas encore de décision. On fera le bilan demain matin, s'il est bien il jouera."

Le soutien de ses joueurs

"Je sens le soutien de mes joueurs. Je me sens tranquille. On connait le processus dans lequel on est engagé. Je sais qu'on doit faire mieux dans plusieurs domaines. On sait où on va. Malgré toutes les tempêtes, on ne changera pas de direction."

⚽️Conf' de presse de Mauricio Pochettino et Achraf Hakimi avant Paris Saint-Germain - Club Bruges 🔴🔵 https://t.co/hDGqQqQETI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2021