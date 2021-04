PSG : Pochettino retient 3 grosses surprises contre le Bayern !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Loïc Tanzi avait vendu la mèche pas plus tard qu’hier. Selon le journaliste de RMC Sport, Mauricio Pochettino envisageait d’inclure trois surprises dans le groupe du PSG qui affrontera le Bayern Munich demain en Bavière. Et ces trois grosses surprises sont bien présentes dans le squad parisien : Ismaël Gharbi, Abdoulaye Kamara et Kenny Nagera. Le premier est un milieu offensif qui aura 17 ans en fin de semaine, le deuxième (16 ans) est un milieu et enfin le troisième est un attaquant de 19 ans.