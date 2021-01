PSG : Pochettino met déjà la pression contre l'OM avec un gros doute sur Neymar

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Sur son premier bilan après deux matches

« Il y a des satisfactions après deux matches très compétitifs. D'abord, l'effort et l'implication des joueurs, mais aussi du staff. Ils sont ouverts à de nouvelles idées. La grande satisfaction ce soir, c'est la victoire ».

Sur son retour au Parc des Princes

« C'était très spécial de retrouver le Parc des Princes, très émouvant. Je remercie les gens qui ont fait cette banderole pour me souhaiter la bienvenue. Il manquait les supporters ce soir et on espère les retrouver très rapidement ».

Sur le Classique PSG – OM en trophée des Champions

« Je sais ce que ce match signifie. Ce match contre Marseille, c'est comme un derby. Il faut le jouer avec le cœur, avec la passion. Souvent, cela se joue au mental. C'est un match avec une passion énorme. J'ai eu la chance d'en jouer plusieurs et j'ai toujours pris plaisir. Quand on est le PSG, on doit gagner. C'est dommage de ne pas avoir nos supporters dans le stade car c'est toujours une ambiance particulière. Là, il y a un titre en jeu et c'est une opportunité pour le club de gagner ».

Sur le possible retour de Neymar

« Nous ne savons pas encore pour Neymar, il y a un suivi, on verra dans les prochains jours ».

Sur le retour gagnant de Mauro Icardi

« Il faut y aller petit à petit. Il a repris avec le groupe il y a quelques jours. C'est bien qu'il marque pour la confiance. J'attends de tous les joueurs qu'ils me posent des problèmes au moment de faire l'équipe ».