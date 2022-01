PSG : Pochettino va récupérer un dossier sensible pour Messi et Neymar après la CAN

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Si Lionel Messi n'a actuellement pas de rivaux au moment de tirer les coup-francs au PSG, cela pourrait rapidement changer. En effet, déjà avec le retour de Neymar, la Pulga pourrait être amené à partager un peu sa chasse gardée dans l'exercice mais un troisième larron, plus surprenant, a fait son apparition ces derniers jours : Achraf Hakimi.

Actuellement à la CAN avec le Maroc, l'ancien latéral du Real Madrid, du Borussia Dortmund et de l'Inter Milan a montré toute son adresse dans l'exercice en marquant deux coup-francs directs en deux matchs avec sa sélection, sauvant notamment les Lions de l'Atlas face au Malawi en 8e de finale de la compétition.

Hakimi : « Je vais essayer de parler avec Leo ou Neymar »

Sur Canal+ Afrique, Achraf Hakimi a d'ailleurs rigolé sur la situation : « Je vais essayer de parler avec Leo ou Neymar ». Une boutade ? Pas forcément ... Comme le rappelle le Parisien, Hakimi continue de travailler son adresse sur coups de pieds arrêtés à chaque entraînement au Camp des Loges.

Comme il l'avait déjà fait à Dortmund il y a quelques saisons, Achraf Hakimi attend patiemment son tour : « Il y avait Marco Reus et Raphaël Guerreiro devant lui, mais il restait deux ou trois fois par semaine à la fin des séances pour s’entraîner. Il y avait encore du boulot mais on voyait qu’il avait des qualités. Il a du culot et il les mettait parfois », se souvient son ancien coach Lucien Favre. Bientôt l'heure d'Hakimi avec Paris ?