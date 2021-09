PSG : Pogba prend la défense de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Un Euro raté avec ce pénalty ayant précipité l'élimination de la France face à la Suisse, un transfert au Real Madrid pas concrétisé, un match affreux face à la Bosnie mercredi et une blessure qui a l'air diplomatique : Kylian Mbappé prend cher depuis trois mois. Heureusement, l'attaquant du PSG peut compter sur le soutien de ses partenaires chez les Bleus, tel Paul Pogba, qui a expliqué au micro de RTL :

"Quelle est la position de Mbappé dans ce groupe ? Kylian, tout le monde connaît ses qualités. À son âge (22 ans, ndlr), il a fait quelque chose que même les grands n’avaient pas fait. Donc, c’est déjà un grand et il doit toujours avoir envie de se surpasser, de donner le meilleur de lui-même à chaque match et vouloir être le meilleur. Il est encore très très jeune et il va encore progresser, mais il a des qualités énormes et il le sait aussi. Moi, je serai toujours là à le pousser. C’est un joueur qui nous apporte énormément et qui est très important pour ce groupe. Franchement, il ne peut que progresser. Les critiques sur lui, c’est tout à fait normal car quand tu es grand, tu te fais toujours critiquer. Ça peut aussi être bon signe, il prend ça comme un challenge. Il a du caractère et un grand talent. Il va toujours répondre sur le terrain."

"Il a fait tellement de grandes choses à son âge qu’on le critique comme un grand"

"On n’est jamais arrivé et il est très très jeune. On le critique souvent et c’est normal, mais il ne faut pas aussi oublier son âge. Il a fait tellement de grandes choses à son âge qu’on le critique comme un grand. On va dire que c’est quelque chose de normal et pas normal, il faut aussi le soutenir. Il ne faut pas oublier que c’est un Français et ça nous fait toujours plaisir d’avoir des grands joueurs qui sont français."

[Décla] Paul #Pogba affirme son soutien à #Mbappé: « Il y a toujours des critiques sur Kylian parce que c’est un grand. Mais il ne faut pas oublier son âge et ce qu’il a réalisé. Je le soutiendrai toujours, on a tous besoin d’être poussés. » 💪🏽🇫🇷 #PSG 🔴🔵 (RTL) [📸 EDF] pic.twitter.com/7Gc2W0Q9Xe — Inside Parisien • PSG (@InsideParisien) September 5, 2021