PSG : pourquoi le SCO d'Angers est vraiment l'adversaire idéal

Un sacré souvenir. Du moins pour ceux qui s'en souviennent. Car les choses sont claires, le SCO d'Angers résonne à la mémoire de tous les amoureux du PSG et de son histoire.

Et pour cause les Angevins ont été les adversaires du club parisien lors de son tout premier match dans l’élite. Un duel qui remonte au 11 août 1971 avec une défaite 2-0. C'est encore le SCO qui fut l'adversaire du PSG, mais cette fois pour la première victoire glanée au Parc en première division. Et cette fois, il faut remonter au 13 août 1974.

Des années plus tard, Paris retrouve Angers pour la 32e confrontation de l'histoire. Et comme on pouvait s'en douter, le SCO fait figure d'adversaire idéal. Le PSG s'est ainsi imposé à 21 reprises, a concédé 7 nuls et a connu 3 petites défaites. Dernière en date ? Le 12 janvier 1975, 1-3, sur le terrain d'Angers.