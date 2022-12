PSG : on sait pourquoi Mbappé est revenu si vite à l'entraînement

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

En toute logique, et comme certains de ses coéquipiers de l'équipe de France, il se devait de prendre quelques jours de vacances. Logique, au lendemain de la Coupe du monde, lui qui n'a pas soufflé avec l'équipe de France. Et bien non. Ce matin, Kylian Mbappé était déjà de retour au centre d'entraînement du PSG.

Un retour rapide qui a été salué comme il se doit par son entraîneur, Christophe Galtier. "Je suis très heureux de le voir. Kylian a fait un grand Mondial. C'est aussi un signal fort pour tout le monde, qu'un joueur qui a évidemment pu être déçu de ne pas lever le plus beau des trophées, même s'il a été meilleur buteur, vienne très rapidement au contact du groupe, pour se préparer pour les échéances qui arrivent".

Le quotidien l'Equipe, sur son site internet, explique les raisons du retour anticipé du phénomène parisien, qui avait pourtant droit à dix jours de repos. Mais l'envie de passer à autre chose après la défaite en finale de la Coupe du monde a fait le reste. Ainsi que sa passion du football, qui occupe dans son quotidien une place très importante. D'importantes échéances attendent Mbappé avec le PSG et il souhaite déjà s'y préparer.