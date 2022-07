PSG : premier couac planétaire en vue pour Galtier avec ses stars ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Mardi, Christophe Galtier a été présenté à la presse dans son nouveau rôle d'entraîneur du PSG. Plus tôt dans la journée, il avait dirigé sa première séance en faisant passer un message fort à l'attention de ses stars : il n'y aura aucun passe-droit et le collectif passera avant tout. Le champion de France 2021 n'acceptera aucun état d'âme et fera la guerre aux egos surdimensionnés.

Les journalistes de l'émission El Chiringuito ont débattu de ces premiers pas parisiens pour le Marseillais. Pour eux, il ne devrait avoir aucun problème jusqu'à la Coupe du monde au Qatar, mi-novembre. Parce qu'aucun joueur ne voudra se mettre à la faute, au risque de cirer le banc et de manquer l'événement planétaire.

Après, par contre, ça pourrait être bien différent. Surtout s'il y a sortie de route en Champions League. A ce moment-là, Galtier connaîtra les mêmes problèmes que ses glorieux prédécesseurs, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Unai Emery, etc.

🧐⚠️"El PROBLEMA del PSG va a llegar después del MUNDIAL. Todos querrán llegar a tope, pero después..."



El aviso de @Manu_Sainz en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/lwz6GjBTPu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 5, 2022

Pour résumer Les premières difficultés pour Christophe Galtier au PSG pourraient arriver en janvier, après le Mondial. Car avant, tous les joueurs veulent être au top. Aucun ne fera de vague, au risque d'être remplaçant et de ne pas être au rendez-vous planétaire.

Raphaël Nouet

Rédacteur

