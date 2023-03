PSG : premier couac pour le Qatar dans le rachat de Malaga

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La radio espagnole Cadena COPE a annoncé ce mardi que QSI, qui est propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011, serait sur les rangs pour racheter Malaga, actuel 20e de deuxième division espagnol. Dernièrement, des négociations avaient eu lieu avec l'Espanyol Barcelone mais c'est donc plutôt vers l'Andalousie que le fonds d'investissement qatari va se tourner. Les négociations seront beaucoup plus faciles avec Malaga puisque le propriétaire fait partie de la famille de l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani. Pour que la transaction se fasse, il faut que le cheikh Abdallah ben Nasser ben Abdallah Al-Thani dépose 9 millions d'euros auprès du tribunal qui lui avait saisi ses 51% de parts du club afin de les vendre à QSI. Mais le rachat de Malaga s'annoncerait plus compliqué que prévu pour QSI. En effet, selon les informations d'AS, si Abdallah ben Nasser ben Abdallah Al-Thani, qui a été démis de ses fonctions en raison d'accusation d'administration déloyale, et détournement de fonds et de blanchiment d'argent, reste le propriétaire du club, un montant de 8,5 millions d'euros devrait lui être réclamé par la justice espagnol. Une somme que QSI devra donc d'abord régler pour mettre fin au litige et envisager ensuite un rachat du club. 👀 La empresa Qatar Sports Investments, propietaria también del PSG, se interesa por la situación del club blanquiazul con vistas a una posible compra



https://t.co/DW0ITB9GPE — Diario AS (@diarioas) March 14, 2023

