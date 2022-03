PSG : avenir de Mbappé, sifflets contre Neymar et Messi... Un ex dirigeant de L1 se mêle des affaires de Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Vadim Vasilyev a été vice-président de l’AS Monaco pendant plusieurs années. Désormais agent de joueurs, est pleinement épanoui dans son nouvel environnement. Il s’est exprimé sur plusieurs affaires du club de la capitale pour “Le Parisien“.

Kylian Mbappé meilleur joueur du monde

« Mbappé est aujourd’hui le meilleur joueur du monde. Il fait la différence à chaque match. Il est au-dessus des autres. Il a encore une marge de progression et ira tout en haut. »

Mbappé au Real Madrid

« Il a déjà failli le rejoindre en août 2021. C’est le club de ses rêves d’enfant. Il n’en a jamais fait un mystère. Peu importe la décision qu’il prendra. Il y aura des gens pour et d’autres contre. Je suis sûr d’une chose : il fera le bon choix en plein accord avec ses parents. Ils gèrent sa carrière de manière exemplaire et très professionnelle. »

Les sifflets contre Messi et Neymar

« La qualité des joueurs n’est pas en cause. Par rapport au Real Madrid, Paris n’est pas encore une véritable institution. On aspire tous à ce qu’il le devienne très vite. Un joueur ne doit jamais être plus important qu’un club. Au Real, même du temps de Cristiano Ronaldo, ce n’était pas le cas. »

Pour résumer Le PSG est encore une fois au cœur de l’actualité sportive. Après les évènements survenus suite à l’élimination du club parisien en ligue des champions, un ex dirigeant de L1 s’exprime sur les affaires du club de la capitale.

Adam Duarte

Rédacteur