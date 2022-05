PSG : quand l’OM fait la grimace, Messi s’amuse et Antonella Roccuzzo savoure

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

L’OM ne disputera pas la première finale de Ligue Europa Conférence de son histoire. Jeudi, les hommes de Jorge Sampaoli ont donné l’impression de pouvoir passer toute la nuit sans pouvoir marquer contre une équipe du Feyenoord Rotterdam solide sur ses bases (0-0). La sortie prématurée de Dimitri Payet a sas doute pesé lourd dans la balance, le meneur de l’OM sortant à la demi-heure de jeu sur blessure.

« L’équipe n’a pas baissé les bras, même s’il y a eu des imprécisions. Ils ont essayé. Le rendement de plusieurs joueurs a été très haut, sincèrement, a analysé Jorge Sampaoli en conférence de presse. La dépense d’énergie a été très forte dans ce match, qui était très exigeant et très intense. Pour le reste de l’effectif, ce sera la même chose, on verra. J’ai l’impression que l’équipe a terminé en colère parce qu’elle n’a pas atteint l’objectif mais il faut tourner la page. On verra comment aborder le match contre Lorient (dimanche en Ligue 1). »

En plein match de l’OM, Sampaoli n’a pas eu le temps de noter que Lionel Messi faisait la java. Les supporters marseillais l’ont fait à sa place. Alors que la rencontre avait déjà débuté au Vélodrome, l’attaquant argentin du PSG a ainsi publié un message sur son compte Instagram (fait rare) pour se montrer en plein amusement avec ses trois garçons. « Le plus beau que j’ai », a savouré sa compagne Antonella Roccuzzo avec un cœur en commentaire.

Bastien Aubert

Rédacteur