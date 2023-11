PSG : quand la LFP oublie son devoir de neutralité avec Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Depuis que le Qatar a posé ses millions à Paris, la Ligue se montre très complaisante envers le PSG. Il faut dire que l'émirat la tient par les bourses grâce à beIN, qui a longtemps été un généreux bienfaiteur pour les droits TV. On se souvient de Frédéric Thiriez s'excusant de l'arbitrage auprès de Nasser al-Khelaïfi après un PSG-Lens en 2014-15 ou encore que la plupart des matches du club de la capitale sont fixés le samedi à 17h pour favoriser son exposition en Asie, son nouveau terrain de chasse, sans parler du dopage financier...

"Encore une toute à l'heure 😉 ?"

On n'est donc pas surpris de voir le compte X de la Ligue 1 souhaiter aux yeux de tous voir la spéciale de Kylian Mbappé face au Stade de Reims. Le compte a fait une petite compilation de tous les buts inscrits par le natif de Bondy après avoir feinté une frappe enroulée dans le petit filet opposé pour finalement expédier un tir au premier poteau. Et pour agrémenter son "Spéciale Mbappé", il a ajouté "Encore une toute à l'heure 😉 ?" (avec une faute au passage...). Bizarrement, le post précédent était consacré au bilan de Will Still contre le PSG et le compte n'a pas demandé un nouveau match sans défaite...

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life