PSG : Messi se fait remarquer à Ibiza, Cristiano Ronaldo provoque un gros malaise à Madrid !

Si Lionel Messi (35 ans) comptait passer incognito à Ibiza, c’est raté. En pleine baignade pendant ses vacances, l’attaquant du PSG a été interpellé par une fan qui lui a demandé un petit mot en direction de ses quatre enfants. « Léo, excuse-moi. Puis-je te demander une vidéo pour mes enfants qui t'aiment ? Ils sont quatre », a demandé la jeune femme en immortalisant la scène sur Instagram.

Détendu et tout sourire, Messi a répondu à la requête. « Allez, a-t-il lancé avant de prendre soin de bien répéter le prénom des quatre enfants soufflés par son interlocutrice. Malena, Matías, Julián et Benjamin, je vous envoie un gros bisou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite le meilleur. »

« Si, Cristiano Ronaldo a des offres ! »

De son côté, Cristiano Ronaldo (37 ans) passe ses vacances estivales au Portugal et en Espagne et a provoqué un gros malaise hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. Alors qu’Eduardo Inda a assuré qu’il ne disposait d’aucune offre au mercato, Edu Aguirre a rigolé devant cette information avant de prendre carrément la mouche.

« Je ne sais sais pas ce qu’il va se passer pour Cristiano Ronaldo dans le futur, a d’abord lancé crispé le journaliste connu pour être proche de CR7. Mais je sais qu’il a des offres, c’est Cristiano Ronaldo, si, il a des offres ! » Josep Pedrerol a bien tenté de détendre l’atmosphère entre les deux hommes mais le malaise était palpable...

💣"NO SÉ qué pasará en el FUTURO... pero claro que CRISTIANO tiene OFERTAS"



🌟@EduAguirre7 lo está contando en #ChiringuitoInda. pic.twitter.com/3e9XMTDmxl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 28, 2022

Pour résumer Lionel Messi (35 ans) et Cristiano Ronaldo (37 ans) passent de vacances studieuses mais font encore et toujours parler d’eux, l’attaquant argentin du PSG à Ibiza et son alter-ego de Manchester United à Madrid. Les stars, c'est ça !

