PSG : quand Neymar se moque ouvertement de l'OL

Si les retrouvailles Messi-Boateng ne suffisaient pas à pimenter le PSG-Lyon du dimanche 19 septembre, Neymar s'est chargé de mettre de l'huile sur le jeu. Sur les réseaux sociaux, l'attaquant brésilien a publié un calendrier de ses prochains matches. Un seul logo a été détourné, celui de l'OL, qui est devenu LOL, Olympique Lyonnais étant remplacé par Olympica nos anais (Olympique dans les annales). Les puristes noteront également que celui de Metz n'est plus le bon puisqu'il a changé cet été…

Pourquoi une telle moquerie ? Peut-être s'agit-il d'un mauvais logo ou plus sûrement une volonté de chambrer l'un des rivaux du PSG. On le saura le mois prochain quand le Clasico arrivera. On verra alors si Neymar et sa bande se sont amusés à détourner le logo de l'OM…

Regardez le logo de l’OL qui est affiché sur le site officiel de Neymar. 😂 pic.twitter.com/lWgH4a8K98 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 6, 2021