PSG : Sergio Ramos encense son ancien bourreau

Il y a quelques années, Lionel Messi et Sergio Ramos s’affrontaient lors des Clasicos entre le Real Madrid et le Barça. Depuis maintenant deux ans, les deux anciens rivaux sont coéquipiers au PSG et ils s’apprécient beaucoup. Le défenseur central parisien estime que la Pulga est le meilleur joueur de tous les temps malgré le fait qu’il est évolué avec CR7 chez les Merengues.

« J'ai souffert pendant plusieurs années en jouant contre Messi. Je l'apprécie maintenant. C'est le meilleur joueur que le football n’ait jamais produit. », a confié le Champion du Monde espagnol dans des propos rapportés par Goal.