PSG : Ramos encore absent, Neymar pas avant mi-janvier, Pochettino fait le point avant Monaco

Ramos encore absent, Neymar pas avant mi-janvier

Le point médical diffusé avant le début de la conférence de presse a confirmé l'absence de Sergio Ramos pour le match contre Monaco. Deux semaines après sa seule et unique apparition sous le maillot du PSG, lors du déplacement à Saint-Etienne (3-1), l'Espagnol s'entraîne à part, sans qu'on sache quel est le problème. Sa première au Parc des Princes attendra ! Neymar, lui, a passé des examens qui ont confirmé la durée de son absence initiale. Il ne sera donc pas présent sur les terrains avant mi-janvier.

A propos des deux joueurs

"Neymar est un joueur différent des autres. Il n'est pas avec nous donc on doit trouver des solutions pour trouver un équilibre offensif. On espère pouvoir voir Ramos avant la fin de l'année sur le terrain. Je ne pense pas qu'il a trop joué face à Saint-Étienne, nous étions à 11 contre 10 et il se sentait bien."

Bruges, le début d'une amélioration ?

"Je trouve que l'équipe est bien physiquement, on a bien travaillé la récupération après le match face à Bruges mais je pense qu'on peut encore s'améliorer. La compétition permet de s'améliorer. On a un match contre Monaco puis la Coupe de France. On devra être performant et l'objectif du club est de gagner la Champions League. Mais on doit rester concentré sur le prochain match."

Aucune victoire contre le Top 5 de Ligue 1

"Il y a de multiples raisons, mais le plus important, c'est de regarder où nous sommes au classement actuellement puis à la fin de l'année, si nous sommes champions. On aimerait avoir une performance constante pendant 90 minutes. Mais c'est difficile car nos adversaires proposent un niveau élevé."

🗣️Pochettino🇦🇷 en conf de presse :



"Pour Kimpembe🇫🇷 on attend les résultats du staff médical, mais il ne devrait PAS être présent demain face à Monaco."#PSGASM #PSG pic.twitter.com/9STKHDhR7m — Canal Supporters🎅❄️ (@CanalSupporters) December 11, 2021