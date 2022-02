PSG : rassuré avant le Real, Daniel Riolo désigne un héros parisien inattendu à Lille

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Le PSG a envoyé des signaux rassurants hier depuis Lille. Larges vainqueurs des champions en titre (5-1), les hommes de Mauricio Pochettino ont notamment pu compter sur un Lionel Messi en verve en attaque et un Danilo Pereira buteur et en bonne forme au milieu.

Daniel Riolo a loué la prestation d’ensemble des joueurs du PSG. « On nous répète depuis plusieurs semaines maintenant que c'est une équipe qui attend les grands moments pour se réveiller. J'ai du mal avec ces motivations à géométrie variable, mais incontestablement à 9 jours du Real ils ont fait un grand match, a-t-il développé au micro de RMC Sport. Ils ont couru, il y avait de l’implication même s’il n’y a rien de tactique dans cette équipe. »

S’il n’est toujours pas convaincu par l’organisation tactique du PSG, le polémiste en a profité pour encenser Danilo Pereira, auteur de deux buts et d’une belle prestation d'ensemble à Lille. « Dans cette équipe, on est un peu en NBA, c’est du one-to-one et ça dépend en fait de chacun, a-t-il poursuivi. À ce titre, même Danilo a fait un très bon match. Au-delà de ses buts, il est bon dans les impacts et il va chercher les ballons. En fait, ce PSG, c’est 1+1+1 qui font un gros match. »

