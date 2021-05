PSG - RC Lens (2-1) : Gradit reprend Leonardo de volée

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Paris Saint-Germain a fait l'essentiel en fin d'après-midi en prenant le meilleur sur le RC Lens (2-1) au Parc des Princes. Trois jours après son revers à domicile contre Manchester City (1-2) en demi-finales de la Champions League et trois jours avant le retour, le club de la capitale a fait le job et repris les commandes du classement en attendant le résultat du LOSC ce soir contre l'OGC Nice. Mais ça n'a pas suffi à Leonardo…

"Neymar est celui qui obtient le plus de fautes"

Selon Canal+, le directeur sportif parisien serait descendu dans les couloirs menant aux vestiaires à la mi-temps pour reprocher à l'arbitre de la partie, M. Brisard, de ne pas suffisamment protéger Neymar. Il aurait recommencé à la fin de la rencontre, ulcéré que le Brésilien n'ait pas obtenu un pénalty dans les derniers instants après un contact avec Jonathan Clauss dans la surface. Sur les images de Canal+, on voit Nasser al-Khelaïfi calmer son directeur sportif.

En conférence de presse, le défenseur lensois Jonathan Gradit a estimé pour sa part que M. Brisard n'avait pas été mauvais : "Je ne trouve pas que l'arbitre a été mauvais et n'a pas assez sifflé les fautes sur Neymar. C'est un des rares arbitres avec qui on peut discuter, c'est assez rare pour être souligné. Neymar est celui qui obtient le plus de fautes". Le grand débat autour de l'attaquant brésilien est toujours aussi vif : son jeu tout en provocations lui vaut de recevoir beaucoup de coups. Est-il victime ou coupable ?