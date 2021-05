PSG - RC Lens (2-1) : les Sang et Or ont épuisé Neymar & Co avant City

Zapping But! Football Club PSG - Manchester City : le comparatif de la valeur des effectifs

Le PSG s’est bien repris en s’imposant hier au Parc contre le RC Lens (2-1). Battus mercredi par Manchester City en demi-finales aller de la Ligue des champions (1-2), les hommes de Mauricio Pochettino ont remis la marche avant en attendant de recroiser le fer avec ceux de Josep Guardiola mardi à l’Etihad Stadium (21h).

Si Kylian Mbappé a été laissé au repos et reste incertain, Neymar a disputé toute la rencontre d’hier et a signé une prestation en clair-obscur. Surtout, l’attaquant brésilien semble déjà focalisé sur la récupération avant le prochain rendez-vous.

« Une grandie partie de l’équipe était fatiguée »

« Nous savions que ce serait un match disputé et difficile, mais nous avons obtenu ce dont nous avions besoin, a-t--il affirmé sur le site officiel du PSG. Le match a été compliqué pour nous, ça nous a pris beaucoup de temps. Une grandie partie de l’équipe était fatiguée, mentalement et physiquement et nous devions récupérer vite pour jouer ce match. Nous avons quelques détails à améliorer, bien sûr, mais nous avons fait le plus important. Nous avons cette victoire pour nous maintenir en vie dans la lutte pour le titre. »