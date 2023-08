PSG - RC Lens : les compos officielles du choc

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C'est incontestablement le choc de la troisième journée de Ligue 1 ! Alors que les deux équipes sont dans le dur depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain et le RC Lens, le champion et le vice-champion de France en titre, s'affrontent ce samedi (21h) au Parc des Princes. Découvrez les onze de départ alignés par l'entraîneur parisien, Luis Enrique, et son homologue lensois, Franck Haise, pour ce choc.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery - Dembélé, Asensio, Mbappé.

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado - Thomasson, Sotoca, Fulgini.

#PSGRCL approche... 🔥



Voici 𝐥𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 alignés par Franck Haise pour affronter le @PSG_inside !



➡️ Un 1⃣1⃣ de départ identique à celui du week-end dernier.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/KlnpHNW7Cq — Racing Club de Lens (@RCLens) August 26, 2023

Un match que vous pourrez suivre en direct commenté sur notre site.

Podcast Men's Up Life