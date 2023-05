PSG, RC Lens, OM : Paris champion ce week-end si…

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Leader incontesté de la Ligue 1 depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain, qui comptent actuellement six points d'avance sur le RC Lens, a l’occasion d’être sacré champion de France pour la 11e fois de son histoire dès ce week-end.

Les scénarios pour que le PSG soit champion dès ce week-end

Pour cela, il faut que le PSG gagne ce dimanche (20h45) à domicile face à l’AJ Auxerre et que le RC Lens, qui se déplace un peu plus tôt dans la journée (17h05) sur la pelouse de Lorient, ne s’impose pas au Moustoir, ou que le PSG fasse match nul contre l’AJA et que le RC Lens perde face au FCL.

En cas de défaite face aux Auxerrois, les hommes de Christophe Galtier ne seront, par contre, pas officiellement sacrés champions de France à l’issue de la 36e journée, qu’importe les résultats du RC Lens et de l’Olympique de Marseille, qui n’est mathématiquement pas hors course dans la course au titre.

