PSG - RC Lens : Paris s'offre le choc et file vers le titre

Paris en danger dans la course au titre ?

Le choc dans la course au titre entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens a tourné à l'avantage des Parisiens (3-0). En supériorité numérique pendant plus de 70 minutes suite à l'expulsion de Salis Abdul Samed (19e), les hommes de Christophe Galtier ont fait la différence en première période grâce à Kylian Mbappé (31e), Vitinha (37e) et Lionel Messi (40e). En secondé période, Przemysław Frankowski a réduit l'écart sur pénalty pour les Sang et Or (60e) mais n'a pas pu éviter la défaite des siens. Grâce à cette victoire, le PSG consolide encore un peu plus sa place de leader et compte désormais 9 points d'avance sur son adversaire du soir et 11 points sur l'Olympique de Marseille.