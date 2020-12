PSG – RC Strasbourg (4-0) : Pierre Ménès détruit le plan de jeu minimaliste de Laurey

Zapping But! Football Club RB Leipzig - PSG : notre simulation FIFA 21 (3ème journée - Ligue des Champions)

Si le Paris Saint-Germain a bien fini l'année en s'imposant 4-0 au Parc des Princes contre le RC Strasbourg, la rencontre n'a clairement pas enthousiasmé Pierre Ménès. Autant le trublion du CFC a adoré regarder le LOSC et l'OL venir à bout de Montpellier (3-2) et de Nantes (3-0), autant le carton du PSG l'a laissé indifférent.

Strasbourg au Parc « pour bétonner bêtement »

La cause ? « Un champion en titre décimé et une formation alsacienne venue au Parc pour bétonner bêtement ». Et Pierre Ménès poursuit : « Même après que Pembélé a ouvert le score, les Strasbourgeois n’ont rien fait pour tenter de revenir et sont restés plantés à dix derrière. Et à force de courir après la balle, ils ont lâché physiquement et ont commis des erreurs en fin de rencontre qui ont permis au PSG d’alourdir la marque avec par Mbappé, Gueye et Kean. Je trouve vraiment triste que le Racing soit venu avec zéro ambition face à une équipe que les joueurs de Laurey auraient au moins pu essayer de bousculer ».

Reste qu'après ce succès, le PSG – qui dispose de la meilleure attaque de France cette saison (39 buts) - a pu soigner son goal-average et coller au train des deux équipes de tête, toujours en lice pour briguer un titre de Champion d'automne dans deux journées...