PSG, Real Madrid : Ancelotti a perpétué une malédiction qatarie et chambré Paris

On s'y attendait et ça n'a pas manqué. Vexé par la conclusion du feuilleton Mbappé, le Real Madrid n'a pas boudé son plaisir au moment de célébrer sa victoire en Champions, sur les terres du PSG et de son attaquant. Mais si on imaginait bien les supporters merengue injurier le natif de Bondy, on ne pensait pas que la principale moquerie viendrait du gentleman Carlo Ancelotti. Et pourtant...

Dans les travées du Stade de France, l'Italien a été surpris à plusieurs reprises à crier en français "Ici, c'est le Real Madrid", détournement assumé de "Ici, c'est Paris", régulièrement chanté par les supporters du PSG. Ancelotti n'a jamais digéré la fin de son aventure parisienne, au printemps 2013. Parti dans la foulée au Real, il avait inauguré la malédiction qatarie en remportant la Champions League 2014. Depuis, Unai Emery et Thomas Tuchel ont perpétué cette triste tradition que l'Italien a donc agrémenté hier soir.

Carlo Ancelotti : « Ici c'est le Real Madrid »



À l'issue de la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions face à Liverpool (1-0) samedi soir, Carlo Ancelotti a estimé que le succès de son équipe relevait d'une certaine logique https://t.co/nLQ3eB4hH4 pic.twitter.com/DAM16a6Jaj — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 29, 2022

Pour résumer En remportant la Champions League hier soir, Carlo Ancelotti a prolongé la série des anciens entraîneurs du PSG sacrés sur la scène continentale. Il s'est également permis de chambrer le club de la capitale en détournant un de ses slogans.

Raphaël Nouet

Rédacteur