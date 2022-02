PSG - Real Madrid : Benzema titulaire, une seule incertitude dans le onze parisien !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le jour J est arrivé : ce soir, le PSG et le Real Madrid croiseront le fer au Parc des Princes en 8es de finale de la Ligue des champions (21h). Pour ce faire, Mauricio Pochettino devrait s’appuyer sur un 4-3-3 classique où seul le poste de gardien ressemble à une incertitude.

Selon L’Équipe et RMC Sport, c’est toutefois Gianluigi Donnarumma qui devrait garder le but parisien aux dépens de Keylor Navas, celui-ci ayant en revanche des chances d’être titulaire au retour au Bernabeu le 9 mars prochain. Au milieu de terrain, Danilo Pereira devrait épauler Leandro Paredes et Marco Verratti et aura la mission d’alimenter le trio Messi-Di Maria-Mbappé.

Du côté du Real Madrid, Edu Aguirre a assuré hier soir dans l’émission El Chiringuito que Karim Benzema serait bel et bien titulaire. Sauf surprise de dernière minute, l’attaquant des Bleus fera équipe avec Vinicius Junior à gauche et Marco Asensio à droite.