PSG, Real Madrid : entre Paris et Madrid, le cœur de Ramos balance

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En fin de contrat en juin, Sergio Ramos devra attendre que le titre de champion de France soit acquis pour savoir si le PSG le prolonge ou s'il doit partir relever un nouveau challenge. Sa femme, Pilar Rubio, préfèrerait rester à Paris mais la décision ne dépend pas forcément du joueur. En tout cas, comme il l'a expliqué au magazine espagnol Esquire, l'Andalou apprécie la vie parisienne, qu'il a découvert en 2021 :

"Les Parisiens m’ont permis de me sentir chez moi dès mon arrivée"

"Paris est une ville qui a tout et dont les habitants m’ont permis de me sentir chez moi dès mon arrivée. D’un autre côté, Madrid, c’est Madrid et je l’aime pour son ambiance, ses musées, ses restaurants… Mais surtout pour les gens, la famille et les amis de toutes ces années. J’ai toujours ma maison à Madrid, donc quand le calendrier le permet, j’y vais de temps en temps avec ma famille ou avec mes amis. En tous cas, nous parlons de deux des villes les plus importantes et les plus belles du monde. Je pense que je n’ai jamais pris le temps de savourer les victoires. Le jour où je m’arrêterai, je l’apprécierai peut-être d’un coup, mais en attendant, je prévois de continuer à me battre, à apprendre et à gagner. L’ambition et l’illusion de continuer à ajouter des titres à mon palmarès sont ce qui me met en marche chaque matin."

Le calendrier complet du PSG pour la fin de saison

Las cosas bellas: Sergio Ramos con la del Madrid, en la eurocopa 2008 y en la 2012. “Puerta hermano no te olvidaremos” “siempre con nosotros”. https://t.co/KHPsopID0c pic.twitter.com/nhXZ1O1DQ2 — Álvaro Cristóbal (@acdiaza) April 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Fan de Madrid, lui qui a joué au Real pendant plus d'une décennie, Sergio Ramos a révélé apprécier également la vie à Paris. Il joue au PSG depuis 2021 et s'est intégré très rapidement. A tel point qu'aujourd'hui, il aime les deux capitales de la même façon.

Raphaël Nouet

Rédacteur