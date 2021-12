PSG, Real Madrid : Mbappé annonce sa signature dans une maison prestigieuse

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Alors que le PSG comme le Real Madrid s'en remettent tous deux au choix Kylian Mbappé soit de prolonger avec Paris au delà de 2022 soit de partir sur un nouveau projet en Espagne, le natif de Bondy continue d'entretenir le suspense. Sauf surprise, il ne devrait d'ailleurs pas y avoir de décision avant le mois de mars prochain.

En attendant cette période fatidique, Kylian Mbappé continue de soigner son image au travers de contrat de sponsoring très ciblés. Ce vendredi, le Champion du Monde a annoncé en anglais sa signature au sein de la prestigieuse … Maison Dior.

Déjà égérie des supporters de l'équipe de France et du PSG, c'est désormais le monde de la mode et des fragances de parfum que Kylian Mbappé va s'atteler à séduire. La somme payée par Dior pour s'offrir cet ambassadeur de renom pour son parfum « Sauvage » n'a pas été révélée, pas plus que la durée du partenariat. Peu désireux de devenir un « homme-sandwich » pour les marques, ce n'est que le 4e sponsor de Mbappé après Nike, Electronic Arts (FIFA) et Hublot.

I am delighted to announce that I am now officially part of Maison Dior. Can’t wait to share our collaborations in men’s fashion and Sauvage fragrance#Dior #DiorSauvage #DiorFragrance @Dior pic.twitter.com/hQtGyqGtKl