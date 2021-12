PSG - Real Madrid : le cri du cœur de Sergio Ramos après le tirage

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

D'abord opposé à Mabchester United, le PSG a finalement hérité du Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions, le tirage au sort ayant été refait par l'UEFA suite à une erreur qui fera date.

Pour la Cadena Cope, Sergio Ramos a livrésa réaction, lui qui retrouvera donc son ancien club, à l'instar de Keylor Navas et d'Achraf Hakimi. « Le destin est capricieux, a confié l'Espagnol. J’aurais aimé affronter une autre équipe. Vous connaissez l’amour et l’affection que j’ai pour le Real Madrid et ses supporters. Et ça ne changera jamais, personne ne pourra changer ça. Mais je suis un joueur du PSG et je ferai tout mon possible pour que l’on se qualifie. Ce sera rès dur. Le Real Madrid traverse une bonne période. Pour tous les amoureux du football, c’est un très grand duel. »

