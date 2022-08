PSG, Real Madrid : le tribunal administratif a rendu son verdict sur le contrat de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Nouveau revers pour les Espagnols concernant Kylian Mbappé. Après que le natif de Bondy a mis une crampe monumentale au Real Madrid à la mi-mai en décidant de prolonger de cinq ans avec le PSG, c'est au tour du tribunal administratif de Paris d'infliger un camouflet à Javier Tebas et la Liga. Ces derniers estimaient en effet que cette prolongation était entachée d'irrégularité et qu'elle devait être annulée.

Mais on apprend ce soir qu'après avoir été débouté une première fois, la Liga a vu son référé rejeté. Le PSG, qui ne tremblait pas vraiment, peut donc dormir sur ses deux oreilles concernant Kylian Mbappé. Même s'il constate aujourd'hui que cette prolongation a soulevé plus de problèmes (tension avec Neymar et une partie du vestiaire) qu'elle n'en a résolus...