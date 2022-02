PSG - Real Madrid (1-0) : Mbappé au top, Messi décevant, les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le rendez-vous était attendu. En 8e de finale de la Ligue des Champions, pour un duel entre deux formations, le PSG et le Real Madrid, qui ambitionnent clairement le titre dans cette épreuve. Au terme des quatre-vingt dix minutes, et d'un match aller qui a tenu ses promesses avec un but de Mbappé en toute fin de match, retrouvez les notes des joueurs de Mauricio Pochettino.

Gianluigi Donnarumma : 5. Il a vécu un match plus que tranquille, avec trois frappes non cadrées du Real Madrid. Il réussit plusieurs belles relances sous pression (39e, 51e).

Achraf Hakimi : 6. Le latéral marocain a très bien tenu son couloir face à Vinicius, avec la qualité de course qu'on lui connaît mais également une gestion impeccable des un contre un. Offensivement, il a collé la ligne et s'est montré juste techniquement.

Marquinhos : 6. Paris a récupéré le ballon très haut et Karim Benzema a été très peu trouvé, ce qui n'a pas donné beaucoup de boulot au défenseur brésilien. Mais il est resté très concentré en couverture et n'a réalisé que des interventions propres, au sol ou dans les airs, quand les Madrilènes ont posé le pied sur le ballon.

Presnel Kimpembe : 6. Lui aussi a été très peu inquiété. Mais il a fait gagner des mètres aux siens balle au pied et sur quelques bonnes passes claquées entre les lignes. Toujours aussi à l'aise pour défendre en avançant. Le Kimpembe rassurant.

Nuno Mendes : 6. Le Portugais s'est montré hyperactif dans son couloir, avec beaucoup de courses pour proposer des solutions et libérer des espaces, et une belle attitude défensive à l'image de plusieurs bons retours (10e, 36e). Le gaucher n'a toutefois pas été en réussite dans ses centres (9e, 23e, 26e, 48e), même s'il montre toujours autant de personnalité balle au pied. Bien placé après une sortie de Courtois loin de son but, il s'est créé une belle occasion (52e).

Danilo Pereira : 6. Idrissa Gueye pas encore prêt à démarrer une rencontre de cette intensité, le milieu Portugais a été l'un des grands gagnants de la composition de départ de Mauricio Pochettino. Très bas en phase de possession, il a joué en couverture, notamment pour laisser une grande liberté à Marco Verratti. Du travail de l'ombre, certes, mais bien fait. Remplacé par Idrissa GUEYE (87e).

Leandro Paredes : 5. Lui aussi s'est montré très prudent dans son positionnement, et discret balle au pied, servant très souvent de relais dans la construction. Il provoque le carton jaune de Casemiro (synonyme de suspension au match retour), et chauffe le Brésilien dans la foulée avec le vice qui le caractérise. Sa nervosité a parfois trop pris le dessus et lui a coûté un carton jaune en fin de match (91e).

Marco Verratti : 7. Très libre, l'Italien a été le seul milieu parisien à se projeter, surtout à gauche. Il a fait de belles différences techniquement, rayonnant toujours autant dans son jeu sous pression. L'ancien de Pescara a également très bien défendu, avec plusieurs tacles glissés dans les pieds dont il a le secret, et un carton jaune très sévère (40e). En bref, une activité énorme.

Angel Di Maria : 5. Il s'est procuré la première grosse occasion parisienne, dès la 5e minute, mais n'a pas su cadrer, étant surpris par la puissance du centre de Mbappé. Peu en vue offensivement pour le reste, avec quelques tergiversations dans la zone de vérité, il a bien travaillé défensivement, en aidant Hakimi à museler Vinicius. Remplacé par NEYMAR (73e), auteur d'une entrée dynamique.

Lionel Messi : 4. Le génie argentin est venu chercher les ballons très bas, comme à son habitude. Avec à la clé une ouverture qui aurait pu être une passe décisive pour Kylian Mbappé (18e), ou encore un rush en solitaire conclu d'une frappe largement hors cadre (32e). Mais l'ancien Barcelonais a aussi été coupable de plusieurs pertes de balles inhabituelles. Au retour des vestiaires, il a manqué un penalty importantissime (62e), puis a loupé le cadre sur un excellent coup franc qui aurait pu profiter à Neymar (75e).

Kylian Mbappé : 8. L'attaquant français a été le principal danger parisien, comme très souvent. Son premier contrôle orienté, superbe, a donné le ton, avec dans la foulée une grosse percussion suivie d'un centre pour Di Maria (5e). Idéalement lancé par Messi, il est trop proche du ballon pour ajuster sa frappe face à Courtois (18e), puis est écœuré par une superbe parade du Belge sur sa ligne (50e). A force d'insister, il a poussé Carvajal à la faute pour obtenir un penalty (61e), manqué par Messi. Alors, il a pris les choses en main pour mystifier Lucas Vazquez et Eder Militao et ajuster Courtois. Un but absolument extraordinaire (94e).

Arthur Merle