PSG, Real Madrid : Mbappé chipe un record à Benzema

Menée 2-0 à la pause, l’équipe de France a renversé ce jeudi la Belgique (3-2) en demi-finale de la Ligue des Nations et défiera ce dimanche l’Espagne en finale. Passeur décisif sur le but de Karim Benzema et buteur sur pénalty, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la remontada des Bleus.

Durant cette rencontre, la star du Paris Saint-Germain est également devenu, à 22 ans et 291 jours, le plus jeune joueur de l'histoire de l’équipe de France à atteindre le cap des 50 sélections, comme nous l’apprend le compte Twitter @PSSportsFR. Kylian Mbappé dépasse ainsi l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, qui avait 24 ans et 240 jours à l'époque.

🇫🇷 Kylian Mbappé (22 ans et 291 jours) va devenir le plus jeune joueur à atteindre la barre des 50 sélections avec l’Équipe de France devant Karim Benzema (24 ans et 240 jours). #BELFRA — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) October 7, 2021