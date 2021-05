PSG, Real Madrid : Mbappé envoie un message fort au LOSC et à Benzema

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Le PSG s’est adjugé la quatorzième Coupe de France de son histoire hier en battant l’AS Monaco en finale au Stade de France (2-0). De bon augure avant de se tourner vers son déplacement à Brest dimanche dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1. Avec un objectif en tête : gagner pour ensuite espérer un faux pas du LOSC afin d'être sacré champion de France.

« Bien sûr, je l'ai déjà dit. On va tout faire, on va mettre la pression. On va aller gagner à Brest et on va voir ce qui va se passer », a déclaré Kylian Mbappé après le sacre en Coupe de France. Lancé sur le retour de Karim Benzema en équipe de France, l’attaquant du PSG ne s’est pas échappé.

Mbappé encense Benzema

« J'ai toujours dit que je voulais jouer avec les plus grands joueurs. Il joue à Madrid depuis une dizaine d'année, la pression il connaît. S'adapter à lui, c'est facile. Il a l'expérience et le talent », a-t-il conclu au micro d’Europe 1. Benzema (33 ans) appréciera.