PSG, Real Madrid : Mbappé et Benzema ont rattrapé Messi

Alors que le célèbre jeu vidéo FIFA 23 sortira le 30 septembre prochain, EA Sports a dévoilé ce jeudi le Top 23 des joueurs les mieux notés. On retrouve notamment Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Même note pour Messi, Mbappé et Benzema

Les deux Français, qui avaient une note respective de 91 et 90 dans FIFA 22, ont hérité de la note de 91 cette année en compagnie de Lionel Messi, Robert Lewandowski et Kevin De Bruyne, soit la meilleure note du jeu. À noter que Cristiano Ronaldo a été noté 90 tout comme Mohamed Salah, Thibaut Courtois, Manuel Neuer et Virgil van Dijk.

🔴 OFFICIEL ! LE TOP 23 DES JOUEURS LES MIEUX NOTÉS SUR #FIFA23 pic.twitter.com/QQt43JaAWZ — beFIFA 🎮 #FIFA23 (@_beFIFA) September 12, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur