PSG, Real Madrid : Mbappé, Pogba, Haaland, SuperLigue... le déjeuner Al-Khelaïfi - Pérez sera explosif !

C’est de coutume au PSG : Nasser Al-Khelaïfi a pris l’habitude d’inviter dans un restaurant étoilé son adversaire en Ligue des champions. Florentino Pérez n’aura donc qu’à mettre les pieds sous la table à midi chez Guy Savoy à Paris... et sortir ses meilleures punchlines. Le déjeuner s’annonce en effet tendu entre le président du PSG et celui du Real Madrid. Si le cas Kylian Mbappé sera forcément au cœur des discussions, d’autres dossiers pourraient rendre ces deux derniers nerveux.

Selon L’Équipe, c’est la guerre froide sur fond de SuperLigue, ce projet avorté de compétition semi-fermée initié par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin pour concurrencer la Ligue des champions. L’attitude du PSG a été vécue comme une trahison par le boss madrilène puisque le club parisien avait participé aux premières discussions sur cette épreuve sécessionniste avant de se raviser et d’en être tenu à l’écart parce que soupçonné par le Real et ses acolytes d’être la « taupe » de l’UEFA.

Le Real Madrid soupçonne aussi le PSG de s’être opposé à la SuperLigue afin de s’attacher les faveurs d’Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, et d’obtenir en contrepartie un allégement du fair-play financier. Cette rivalité se prolonge sur le terrain des transferts... et pas seulement de Mbappé. « Sur d’autres recrutements, les deux institutions ont aussi été en concurrence (Neymar) ou pourraient l’être dans les prochaines semaines, sur les dossiers Paul Pogba et Erling Haaland », glisse le quotidien sportif. Pour toutes ces raisons, le déjeuner peut-il tourner court ?