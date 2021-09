PSG, Real Madrid : Mbappé prié de faire rêver

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Louis Saha veut voir Mbappé s’éclater. L’ancien attaquant de l’Equipe de France et de Manchester United a livré son analyse du cas Mbappé dans un entretien accordé à Stats Perform.

Il est notamment revenu sur le trio Neymar-Messi-Mbappé et ainsi que le transfert avorté de l’attaquant français au Real Madrid.

🗨️ Saha sur Mbappé : "Qu'il s'éclate autant qu'il nous fasse rêver" pic.twitter.com/HMbETaOK9i — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 17, 2021